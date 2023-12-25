صورة صادمة لجسم يتحرك فوق الشمس بشكل مذهل

تم نشر فيديو مذهل يظهر حلقة ضخمة من البلازما وهي تتحرك بقوة فوق سطح الشمس، قام المصور الفلكي ميجيل كلارو بالتقاط هذا الفيديو الرائع باستخدام تقنية التايم لابس، والتي تعتمد على تجميع سلسلة من الصور لتكوين فيديو يوضح حركة الحلقة وتطورها.

وبحسب موقع “سبيس” تُعرف الحلقة التي تظهر في الفيديو بـ "البرومينانس الشمسية"، وقد كانت مرئية في السادس والسابع من فبراير 2022. وفيما بعد، انفجرت البرومينانس، مرسلة سحابة ضخمة من البلازما إلى الفضاء.

قام كلارو بمراقبة البرومينانس بعناية خلال تلك الأيام المذكورة، وقام بالتقاط الصور التي جمعها لاحقًا في فيديو تايم لابس يوضح سلوك وتطور الحلقة.

ووفقًا لتصريحاته، استغرق تصوير الفيديو حوالي 5 ساعات، بواقع 2.5 ساعة لكل يوم، وأشار كلارو إلى أن حجم البرومينانس كان يفوق ضعف حجم كوكب الأرض، حيث امتدت على طول ضفاف الشمس لآلاف الكيلومترات.

وتم تكريم إحدى الصور التي التقطها كلارو للبرومينانس في مسابقة "مصور الفلك للعام 2022" التي نظمها المرصد الملكي.

تعتبر هذه الظاهرة الفلكية من البرومينانس الشمسية مثيرة للاهتمام، حيث تعكس قوة الشمس وتأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض. إن توثيق مثل هذه الأحداث يساعد العلماء في فهم أكثر عن طبيعة الشمس وتأثيرها على النظام الشمسي.