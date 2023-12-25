عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صورة صادمة لجسم يتحرك فوق الشمس بشكل مذهل

صدى البلد

تم نشر فيديو مذهل يظهر حلقة ضخمة من البلازما وهي تتحرك بقوة فوق سطح الشمس، قام المصور الفلكي ميجيل كلارو بالتقاط هذا الفيديو الرائع باستخدام تقنية التايم لابس، والتي تعتمد على تجميع سلسلة من الصور لتكوين فيديو يوضح حركة الحلقة وتطورها.

وبحسب موقع “سبيس” تُعرف الحلقة التي تظهر في الفيديو بـ "البرومينانس الشمسية"، وقد كانت مرئية في السادس والسابع من فبراير 2022. وفيما بعد، انفجرت البرومينانس، مرسلة سحابة ضخمة من البلازما إلى الفضاء.

txt

لأول مرة.. رائد فضاء ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر بمساعدة أمريكا

txt

سحب دخان داكنة تغطي فضاء مدينة خان يونس

قام كلارو بمراقبة البرومينانس بعناية خلال تلك الأيام المذكورة، وقام بالتقاط الصور التي جمعها لاحقًا في فيديو تايم لابس يوضح سلوك وتطور الحلقة. 

ووفقًا لتصريحاته، استغرق تصوير الفيديو حوالي 5 ساعات، بواقع 2.5 ساعة لكل يوم، وأشار كلارو إلى أن حجم البرومينانس كان يفوق ضعف حجم كوكب الأرض، حيث امتدت على طول ضفاف الشمس لآلاف الكيلومترات.

وتم تكريم إحدى الصور التي التقطها كلارو للبرومينانس في مسابقة "مصور الفلك للعام 2022" التي نظمها المرصد الملكي.

تعتبر هذه الظاهرة الفلكية من البرومينانس الشمسية مثيرة للاهتمام، حيث تعكس قوة الشمس وتأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض. إن توثيق مثل هذه الأحداث يساعد العلماء في فهم أكثر عن طبيعة الشمس وتأثيرها على النظام الشمسي.

التقاط الصور الظواهر الفلكية السماء المظلمة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

ترشيحاتنا

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

بين مؤيد ومعارض.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك

الخارجية الروسية: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أمام مجلس الشيوخ.. مسئول يكشف سبب ارتفاع أسعار السمك

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ عبير نعمة

زي المطاعم.. سر طريقة عمل البلطي المقرمش

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

فيديو

تخفيف الأحمال وما ستفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ