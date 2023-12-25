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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بعنوان «خطوة عزيزة» طلاب آداب الزقازيق ينظمون عرضا مسرحيا

صدى البلد

قدم فريق مسرح كلية الآداب جامعة الزقازيق، عرضا مسرحيا بعنوان «خطوة عزيزة»، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفصل الواحد بالجامعة وذلك من إخراج مازن أباظة، وتأليف أحمد عبد الرازق، وبمشاركة كل من الممثلين: "صابرين أحمد، وعمر نصر، وإيلول عماد، وليلي مصطفي، وسما هلال، وميسون على، ولوجى حسام، وندى علاء، ودنيا عصام، وكريمة مجدي، وإبراهيم الجمال".

 

فيما لاقى العرض إعجاب واستحسان الجمهور الذين اثنوا على قصة العرض وإبداع الممثلين، وطالبوهم بالمزيد من العروض التي ترسل القيم والمبادئ في المجتمع وخاصة القصص الحياتية اليومية.

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وشهد العرض المسرحي وجود لجنة تحكيم لتقييم العروض المسرحية لإختيار فريق فائز يشارك في مسابقة الإبداع علي مستوي الجمهورية.

الجدير بالذكر ان «خطوة عزيزة» عرض مسرحي يندرج تحت أنواع العروض التراجيدي، وقصته تدور حول مجموعة من السيدات داخل بروفة مسرحية تجسد سيدات في سجن وتسرد كل منهن قصتها، ويحتجزهن مخرج العرض ولا يسنح لاحداهن بالخروج، ولا يتضح هل هم داخل سجن او بروفة طوال العرض إلا ان نكتشف في نهاية الأحداث أن كل الشخصيات على المسرح ما هي الا قصص واحداث وتجارب لبطلة العرض «عزيزة» وهي في صراع مع زوجها الذي يفرض سيطرته عليها ويحبسها داخل المنزل حتى تتمرد على الوضع وتخرج من السجن الذي يرمز به إلى المنزل الذي حوله زوجها إلى سجن.

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