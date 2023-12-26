علاقة آثمة وتجارة ممنوعة| هكذا انقلبت حياة البلوجر الحسناء آية إيهاب.. من وراء الكاميرا لخلف القضبان

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة هزت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إحالة البلوجر الشهيرة آية إيهاب إلى محكمة الجنايات في واقعة صادمة.

البلوجر الشهيرة، التي اشتهرت بجمالها وتاريخها العريق، أصبحت خلفية لقضية حيازة 860 طربة حشيش، وهو أمر أثار استنكار الجميع.



خلفية القضية

البلوجر آية إيهاب، في العشرينات من عمرها، بنت على مواقع التواصل الاجتماعي إمبراطوريتها الرقمية، وخاصة على تطبيق تيك توك، حيث تجذب انتباه المتابعين بمحتواها الترفيهي ومهاراتها في الرقص واهتمامها بعالم الموضة.

ومع ذلك، انقلبت الأمور عندما تمت متابعتها وشريكها بتهمة حيازة كمية هائلة من المخدرات.

