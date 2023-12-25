العثور على زوجين وأبنائهما الأربعة متوفين داخل مسكنهم بالشرقية.. تفاصيل

لقي زوجين وأطفالهما الأربعة مصرعهم داخل منزلهم بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وجاري تحرير محضر بالواقعة حيث ترجح التحريات الأولية ان سبب الوفاة احتمالية تسرب الغاز بالمسكن.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد العثور على شاب يدعى "محمد ع" وزوجته وأبنائهما الأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين ١٢ سنة و10 سنوات و٨ سنوات، جثث هامدة داخل منزلهم في بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

وتشير المعلومات الأولية الي انه ربما يكون سبب الحادث هو تسرب الغاز وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.