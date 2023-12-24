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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إيداع قاتـ لة طفـ ل جارتهم بالشرقية مستشفى الأمراض العقلية| تفاصيل

صدى البلد

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار شريف سراج الدين، إيداع المتهمة بخطف وقـ تل طـ فل مستشفى العباسية للصحة النفسية والعقلية لمدة 45 يومًا؛ وذلك لبيان مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، وحددت جلسة 28 من شهر فبراير المقبل لاستكمال نظر القضية حين ورود تقرير المستشفى بشأن حالة المتهمة وقت ارتكاب جريمتها.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد قيام "سكر غ م م" 40 سنة، ربة منزل مقيمة بقرية خلوة الشعراوي بمركز منيا القمح، بقتل الطفل ابن جارتها "مصطفى م ال ح" قبل أيام من اجراء والده عقيقته.

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تم إحالة المتهمة إلي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمة بخطف المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لهذا الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة  قماشية “شنطة سوق” وقطعة من القماش وما أن ظفرت بالمجني عليه قامت بوضعه داخل الجوال وأحكمت غلقه ثم خنقته ووضعته بداخل الحقيبة القماشية وتوجهت به إلى مجرى مائي وألقت الجوال وبداخله الطفل.

 

تم التحفظ على المتهمة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسها علي ذمة القضية رقم 33955 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

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