مصرع وإصابة 4 أطفال في إنقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين بكدمات إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق سمارة أمام مزرعة ابو طالب بديرب نجم بمحافظة الشرقية وتم إنتشال الجثة ونقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ديرب نجم بإستقبال كلا من "أحمد م ا م" 14 سنة و"أحمد و ح" 14 سنة و"عمرو ا ع" 14 سنة مقيمين ديرب نجم مصابين بكدمات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

استقبل المستشفي "أحمد م ع س" 14 سنة مقيم ديرب نجم "جثة هامدة" وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بترعة بطريق سمارة أمام مزرعة ابو طالب بديرب نجم بمحافظة الشرقية وتم إنتشال الجثة ونقل المصابين الي مستشفي ديرب نجم وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.