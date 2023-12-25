جهاز حماية الثروة السمكية: إزالة 5232 حالة تعد بالمنزلة ونواجه مخالفات الصيد

أكد صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الرئيس السيسي أصدر تكليفات بأهمية تطوير وتطهير وإزالة التعديات في البحيرات المصرية .

وقال "مصيلحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "نعمل منذ 3 سنوات على تطهير البحيرات المصرية، وعملنا في بحيرة المنزلة والبردويل والبرلس".

وأضاف "تمت إزالة 5232 حالة تعد على بحيرة المنزلة بشكل كامل، كما يتم مواجهة مخالفات الصيد".

وتابع "نسبة التكريك تمت في بحيرة المنزلة بنسبة 90 % ، ويتم التعاون مع شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود من اجل حماية البحيرات الممصرية ومواجهة مخالفات الصيد ".

ولفت إلى أن "لجنة من شرطة المسطحات ووزارة البيئة وجهاز حماية الثورة السمية لضمان عدم تواجد مخالفات للصيد ".