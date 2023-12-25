الثروة السمكية: مصر تُصدر 29000 طن أسماك سنويًا.. والسيسي وجه بدعم الصيادين

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن مصر تُصدر 29 ألف طن من الأسماك سنويًا، مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه بدعم الصيادين.

وأضاف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: ""اجتماع الرئيس السيسي اليوم كان للمتابعة والتوقف على ما تم خلال الفترات السابقة من إنجاز بشأن تطوير البحيرات المصرية وأعادتها إلى سابق عهدها ومنها بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وديروط والسد العالي وغيرها".

وتابع: "تنتج أكثر من 2 مليون طن سنويًا من الأسماك، وانتهينا من 80 % من أعمال تكريك بحيرة المنزلة، ونعمل باستمرار للانتهاء من أعمال التكريك بالبحيرات، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التكريك في 2024".

وأضاف: "كان هناك العديد من التجاوزات داخل بحيرة المنزلة وكان هناك أكثر من 5200 حالة تعدي على بحيرة المنزلة"، مؤكدا :"تم إزالة جميع التعديات على البحيرات، وتم التنسيق مع هيئة المسطحات المائية لمنع التجاوزات".

وتابع: "هناك بحيرات قائمة على البحيرات العذبة والمالحة، ويتم انتاج أنواع عديدة من الأسماك منها البلطي والطوبار والبوري والدنيس والجمبري وغيرها".