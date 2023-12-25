نواب التنسيقية ينتقدون ارتفاع أسعار الأسماك.. ويطالبون بمنع تصدير البلطي 

انتقد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع أسعار الأسماك ، و طالب بضرورة وضع استراتيجيه واضحه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السمك وخصوصا الاسماك المرتبطه بالمواطن البسيط ، و أهمية التأكيد علي تحقيق فائض للتصدير لتوفير العمله الصعبه للدوله وخصوصا في ظل الاحتياج الشديد للدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلبي المناقشة المقدمين من النائبة الدكتورة هالة كمال ، والنائب محمد صبرى أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي الذي يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر.

وقال النائب أحمد فوزي "الأسعار غير طبيعية و هذا أكل الغلابة و اصبح هذا النوع السمك متوفر بشكل بسيط و في غير متناول الأسرة البسيطة خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم و الدواجن ، وسأل " متي نحقق الاكتفاء الذاتي من السمك ، و متى تعود الأسعار لطبيعتها لتقليل الأعباء على المواطنين.

وقال النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، نحتاج خطة واضحة متسائلا " متى نستطيع تحقيق فائض للتصدير للخارج " .

من جانبه، قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما يعنينا هو تحقيق الحق في الغذاء و ان غيابه يؤدي لتبعات شديدة السوء على الأجيال القادمة من تقزم و هزال و هناك مثال واضح على الدول التي يتمتع مواطنيها بمستوى تغذية لائق مقابل تلك التي تعاني من سوء التغذية هو الفرق في الاطوال بين كوريا الشمالية و الجنوبية يبلغ ١١سم لصالح كوريا الجنوبية

وأضاف" فريد " أن المواطنين يعانون من صعوبة الحصول على الغذاء حيث ينفق المصريين اكثر من ثلث دخلهم على الطعام والشراب و ذلك قبل موجة التضخم العالمية مؤكدا ,في مصر التضخم في اسعار الغذاء الشهر الماضي جاوز ٦٠٪ و في بند الاسماك حوالي ٧٤٪ .. ⁠و على الرغم من ان موجة التضخم هي موجة عالمية فانه فى الدول ذات الاقتصاد الحر و التنافسي نجد ان الموجة التضخمية تنحسر بوتيرة اسرع من غيرها ⁠وهو مايعني ضرورة تبني سياسات اقتصادية اكثر انفتاحا و تنافسية.

وأشار"نائب التنسيقية": ⁠هناك مشكلة في مسألة توافر الغذاء ناتجة عن مشاكل في النقل و التخزين وجزء كبير منه نتيجة الرسوم و الضرائب المفروضة على هذه القطاعات و هي ترفع من تكلفة الاغذية في مصر.



وأوضح "فريد": معظم الانتاج السمكي ناتج من صغار الصيادين وهو يعني فشل السياسات الحكومية القائمة فى ضرورة تبني سياسات حكومية تسمح بمزيد من الحرية الاقتصادية و تمنح الفرصة للصغار الصيادين بالنمو و الازدهار.

وتابع "فريد": ⁠في النهاية قبل ان نتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي يجب ان يكون أولويتنا تحقيق الامن الغذائي و حماية الأجيال القادمة من التقزم و الهزال مطالبا الحكومة ان تتراجع عن التدخل في السوق و تعمل على خفض الضرائب و الرسوم وتعزيز تنافسية السوق.