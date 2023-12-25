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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني عن تطوير منطقة شق الثعبان: ستكون واعدة بالفرص التصديرية للرخام والجرانيت

النائب ابراهيم نظير،
النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منطقة شق الثعبان لم يتم تسليط الضوء عليها منذ عقود طويلة خلال فترة الحكومات السابقة، ولم تحظ باهتمام وتطوير سوى فى عهد الرئيس السيسي في ظل جهوده لتنمية قطاع الصناعة.

 

وأضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي رفع كفاءة وتطوير شق الثعبان، بالطبع يجعلها منطقة صناعية واعدة بالفرص التصديرية من الرخام والجرانيت، معقبا “ بالسابق كنا نرسل المواد الخام يتم إنتاجها بالخارج ويتم استيرادها مرة أخري بأسعار خيالية” لذا فإن الإنتاج بشكل كامل محليا ومن ثم التصدير له العديد من المزايا.

وتابع النائب : فالفترة الراهنة تتطلب وجود إنتاج غزير من الرخام والجرانيت يعمل علي تغطية احتياجات السوق المحلي وأيضا زيادة صادرات تلك الموارد، فضلا عن ضرورة منح أصحاب المصانع والورش المزيد من التسهيلات والحوافز.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك الكثير من الموارد والثروات التي تمتلكها الدولة ومنها الرمال البيضاء والسمراء، لذا لابد من العمل علي استغلال تلك الموارد الاستغلال الأمثل.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الإثنين، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.

كما تناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.

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