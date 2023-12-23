عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

درويش: توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف أمر خطير

الدكتور أحمد درويش
الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق

أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق،  أن تراجع توجه الشركات للعمل من المنزل يرجع إلى عدم وجود أى أدوات لقياس جودة العمل من المنزل، متوقعا أنه فى غضون سنوات سيتغير تعريف ذوى الياقات البيضاء ليشمل كل من يعمل من المنزل، وذوى الياقات الزرقاء ليشمل كل من يعمل من مكان العمل


ولفت درويش، خلال الندوة المقامة فى المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحليل نتائج الطلب فى سوق العمل المصري بالربع الثالث لعام 2023، برعاية البنك الأهلى المصري، إلى أن توليد قطاع الصناعة لنحو 10 % فقط من الوظائف خلال فترة التحليل هو أمر خطير، لافتا إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن فى توفر العملة الصعبة والتى تحصل عليها مصر من مصادر محددة هى الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر والسياحة وقناة السويس، وتنفق العملة على الاستيراد وأقساط الدين وفوائدها

"المصري للدراسات الاقتصادية" يعرض نتائج قمة الفكر 20 فى مؤتمر غدا  

محمود محيي الدين: المشروعات الخضراء الذكية تساهم في دعم الاقتصاد المصري

 فى هذا الصدد أشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الى أن رقم الصادرات هزيل جدا لا يتخطى 44 مليار دولار فى أفضل الأحوال، وهو ما يجب زيادته إلى نحو 100 مليار دولار سنويا من الصناعة والخدمات، وهو السبيل لحل مشكلة العملة ومن ثم يجب ان تلقى الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وصناعات الخدمات رعاية خاصة.


ومن ناحية أخرى لفت درويش إلى أنه وفق دراسة شارك فيها قامت بها مؤسسة اليونيدو، أظهرت أنه خلال عام 2030 سيكون هناك 10 مليون وظيفة فى أوروبا لا تجد من يتقدم لها في حين سيصل عجز الوظائف فى منطقة الشرق الأوسط لنحو 25 مليون وظيفة، متسائلا: هل نحن جاهزون لنأخذ حقنا العادل فى هذه الوظائف؟ داعيا إلى ضرورة دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وهى المعلومات التى لدينا نقص كبير بها، حتى يمكن تحسين كفاءة جاهزية الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع الطلب المستقبلي.

الدكتور أحمد درويش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سوق العمل مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

"المصري للدراسات الاقتصادية" يعرض نتائج قمة الفكر 20 في مؤتمر اليوم

ترشيحاتنا

منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا

كواليس اعتقال رئيس ناد إفريقي كبير بتهمة تجارة المخدرات .. ما القصة؟

كانت عذابا على قوم هود..دعاء الرياح ردد هذه الكلمات لتنجو من شرها

هيئة المعابر الفلسطينية تنفي وجود تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود المصرية

صفارات الإنذار تدوي بشمال إسرائيل للاشتباه في تسلل مسيرة من لبنان

خامنئي: يجب منع وصول النفط إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

فيديو

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ