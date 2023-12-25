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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن تدمير 13 آلية إسرائيلية في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تدمير 4 آليات إسرائيلية في حي الشيخ رضوان و9 آليات متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “دمرنا 4 آليات صهيونية متوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وأضافت: “دمرنا 9 آليات صهيونية متوغلة في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة بقذائف الياسين 105”.

وتابعت: “تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وأوقعوها بين قتيل وجريح في منطقة جبل الريس شرق مدينة غز”.

وأضافت كتائب القسام: “تمكن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني شرق حي التفاح بمدينة غزة”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 40 جندي وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جنديا متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

حماس المقاومة الفلسطينية كتائب القسام غزة

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