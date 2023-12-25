معارك ضارية.. كتائب القسام تعلن خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها دكت تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها قصفت "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت أن مجاهدوا القسام تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها لقبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خانيونس.

كما أعلنت كتائب القسام إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة خانيونس.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت كتائب القسام إدعاءات قوات الاحتلال والاحصائيات التى ينشرها بشأن اعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.