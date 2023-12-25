زعيم حماس يخرج عن صمته : كتائب القسام دمرت جيش الاحتلال

خرج زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، صباح اليوم الإثنين، عن صمته للمرة الأولى منذ بداية الحرب وهجوم 7 أكتوبر، في رسالة بعث بها إلى رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وكتب السنوار في الرسالة أن "كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف "خلال الحرب البرية، هاجمت كتائب القسام ما لا يقل عن 5000 جندي وضابط، قتل ثلثهم، وأصيب ثلث آخر بجروح خطيرة، وأصيب الثلث الأخير بإعاقة دائمة. أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي".

وتابع: كتائب القسام دمرت جيش الاحتلال، وهم في طريقهم لسحقه، كما أنها لن ترضخ لشروط الاحتلال".

وثمّن السنوار في الرسالة صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قدم نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل عز نظيرها، وأن واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم.