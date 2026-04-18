السيطرة على حريق بمزارع نخيل في الداخلة بالوادي الجديد دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من السيطرة على حريق شبّ بمزارع نخيل بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحادث.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمزارع نخيل بمنطقة عزبة أم الصغير التابعة لقرى القصر بمركز الداخلة، حيث التهمت النيران عددًا من أشجار النخيل غير المثمرة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للزراعات وللمناطق المجاورة له، وتجري حاليًا أعمال التبريد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحريق.