سقوط جميع أفرادها.. القسام تقصف قوة إسرائيلية تضم 40 جنديا داخل منزل

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، استهداف قوة إسرائيلية مكونة من 40 جندي وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “تمكن مجاهدونا من استهداف قوة صهيونية خاصة مكونة من فصيل معزز قوامه 40 جنديا متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بقذائف الـ "TBG" المضادة للتحصينات ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها دكت تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها قصفت "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت أن مجاهدى القسام تمكنوا من تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها قبو مبنى في منطقة خزاعة شرق خانيونس.