سمير فرج: السادات كان عسكريا من الدرجة الأولى ونجح في خداع إسرائيل والانتصار عليها

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن السادات كان سابقًا لعصره، وكانت رؤيته ثاقبة لدرجة أنه تحمل الضغط العربي بعد موقفهم من مصر بسبب اتفاقية السلام، وتبين الآن أنه كان على حق، وأنهم جميعًا أخطأوا في موقفهم الذي اتخذوه تجاه مصر.

وأوضح اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc، أن السادات كان عسكريًا من الدرجة الأولى، وكان يؤمن بنظرية الخداع، لذلك نجح في خداع إسرائيل في الحرب وانتصر عليهم.

سبب ندم الفلسطنيين



وأضاف فرج، أن من أكبر الأخطاء التي قام بها الفلسطينيين هي عدم موافقتهم على الجلوس على طاولة المفاوضات في مينا هاوس، والآن هم يندمون على هذا الموقف.