عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يفوق مليوني طن.. الثروة السمكية: استخدام التكنولوجيا في الاستزراع السمكي يزيد الإنتاجية

ارشيفية
ارشيفية

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن مجلس الشيوخ شهد اليوم عرضاً شاملا عن رؤية الدولة عن تنمية الثروة السمكية من خلال قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، لافتا إلى أنه خلال أعوام 2021 و2022 و2023 يفوق الإنتاج مليوني طن 80% من الإنتاج من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية، علما بأن هناك فارقاً بين القطاعين.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المصايد الطبيعية عبارة عن تربية طبيعية للأسماك حيث تتغذى على غذاء طبيعي، وتعيش في حياة طبيعية ورفاهية، ومن ثم الإنتاج ليس مثل الإنتاج المكثف أو شبه المكثف بالاستزراع السمكي، حيث إنه كلما تزيد التكنولوجيا للمساعدة على عملية الاستزراع تحدث كثافة ومن ثم زيادة في الإنتاج.

أضعاف الإنتاج

وأشار إلى الإنتاج في المزارع السمكية أضعاف الإنتاج من البحيرات أو المسطحات المائية بشكل عام، والإنتاج من مسطحات البحر الأحمر يبلغ 425 ألف طن، ومن البحر المتوسط من 48 إلى 50 ألف طن سنويا، ومن نهر النيل 76 ألف طن سنويا، وباقي الكمية من البحيرات المصرية.
 

صلاح مصيلحي الثروة السمكية مجلس الشيوخ الاستزراع السمكى السمك المزارع السمكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

ترشيحاتنا

أمريكا ترسل 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

هل حرام أطلب من زوجى حلق لحيته؟ أمين الفتوى يجيب

فطريات أرضية.. تقرير يكشف عن مصرع جندي إسرائيلي في غزة بطرقة غريبة

أحمد موسى يفضح أمريكا على الهواء..بتهدد العالم وسيبه الناس عايشة فى الشارع مشردين

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

لا فرق كبير بينهما.. مفاجأة تكشفها استطلاعات بين نسب تأييد بايدن وترامب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ