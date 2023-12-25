رئيس شعبة الأدوية: كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أدوية الضغط متعددة ومتواجدة في الأسواق.

وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 إلى 6 أشهر"، موضحا: "الأنسولين علاج السكر ولكن هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".

أوضح: "هناك 28 صيدلية تابعة للدولة موجود فيها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي"، مؤكدا: "هناك بدائل لأدوية السيولة في الأسواق.. ولدينا أدوية للغدة تماثل الأدوية الأجنبية وبنفس الجودة".

وأشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية هو 15301"، معقبا: "كل من يبحث عن دواء ناقص ولا يجده يتصل على الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية وسيتم توفيره".