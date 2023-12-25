أحمد موسى: اكتفاء مصر من الدواء وصل 94%.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لم تتعرض لأزمة دواء في وقت انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "دول شقيقة تطلب الدواء المصري ثقة فيه، وهناك أنواع مصنعة في مصر لا تتواجد في الدول الأخرى".

وأوضح: "الدواء المصري معتمد، ومصر لها تاريخ في صناعة الدواء، ولدينا مصانع متواجدة منذ عشرات السنوات"، لافتا: "أكثر من مليار دولار حجم صادرات الأدوية المصرية"، مشيرا: "لدينا خبرة كبيرة في صناعة الدواء، واليوم لدينا 799 خط إنتاج دواء و179 مصنعا مرخصا، والاكتفاء الذاتي من الدواء بلغ 94%".

واسترسل: "البديل المصري يضم نفس المادة الفعالة للدواء المستورد"، موضحا أن "هيئة الدواء المصرية حاصلة على جميع الموافقات اللازمة لإنتاج الدواء"، مشددا: "لابد من التعامل مع بدائل الأدوية وهي فعالة".



وأوضح: "ملف الدواء من الملفات المهمة لكل المصريين، وأطالب الأطباء بكتابة البدائل المصرية للدواء الناقص"، مشيرا: "مصر قللت فاتورة الاستيراد بسبب وجود المنتج المصري ذو المادة الفعالة ذاتها، وعلينا المحافظة على سمعة هيئة الدواء المصرية في ظل التعاون مع الدول العالمية الرائدة في الصناعة".

