مش لازم الاسم التجاري.. أحمد موسى يعلق على أزمة نقص الدواء |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تواصل مع هيئة الدواء المصرية لحل أزمة مجموعة من الأسر بشأن نقص نوع من الأدوية وتم حلها.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "كثير من المواطنين يشتكون من نقص أنوع من الأدوية ومنها دواء الغدة وبعض ادوية السكر"، لافتا إلى أنه "لا يوجد بيت لا يحتاج دواء".

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "رجاء شخصي من حضراتكم، مش لازم تصر على الاسم التجاري، وإذا لم يتوفر الاسم التجاري هناك بديل مصري"، مؤكدا: "مصر دولة تصدر الدواء، ونصدر بأكثر من مليار دولار أدوية".

وأوضح: "الدواء المصري معتمد، ومصر لها تاريخ في صناعة الدواء، ولدينا مصانع متواجدة منذ عشرات السنوات"، لافتا: "أكثر من مليار دولار حجم صادرات الأدوية المصرية".

واسترسل: "البديل المصري يضم نفس المادة الفعالة للدواء المستورد"، موضحا أن "هيئة الدواء المصرية حاصلة على جميع الموافقات اللازمة لانتاج الدواء"، مشددا: "لابد من التعامل مع بدائل الأدوية وهي فعالة".



وتابع: "قللنا فاتورة الاستيراد من الأدوية بمقدار مليار دولار تقريبا، ومصر تعمل على توطين صناعة الأدوية، وتتعاون مع دول كبرى من أجل توطين صناعة الدواء"، مؤكدا أن "مصر لم يحدث بها نقص في الأدوية خلال أزمة كورونا".