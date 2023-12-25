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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

زلزال يضرب سوق الذهب.. ورئيس الشعبة يفجر مفاجآت.. فيديو

الذهب
الذهب

علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.

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تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

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شعبة الذهب تعلق على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. الجنيه وصل لـ 25 ألف

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر واجهت ظروفا استثنائية أثرت على سعر الذهب خلال الفترة الماضية".

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: "العدوان على غزة أثر على سوق الذهب عالميا"، لافتا: "تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أثر على سعر الذهب عالميا".

وأشار  ميلاد: "هناك حركة عكسية بين الذهب والدولار، والذهب قد يسجل أرقاما قياسية في 2024".

وأوضح: "هناك موجة شرائية تحوطية في السوق المصري للذهب، والتوترات التي تحدث في العالم تشير إلى ارتفاعات قادمة خلال 2024"، مضيفا: "هناك ضغط على العملية الشرائية للذهب ما تسبب في ارتفاعه".

 

الجنيه الذهب تجاوز 25 ألف جنيه

 

وتابع: "سعر جنيه الذهب تجاوز اليوم 25 ألف جنيه، والذهب ليس له سقف في الارتفاعات، حيث ارتفع الأسبوع الماضي ثم انخفض"، مشيرا: "عيار 21 سعر بيع 3140 جنيها، و3170 جنيها للشراء"، معقبا: "الارتفاعات في الذهب غير مسبوقة".

واسترسل المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية،: "النمط الشرائي للذهب تحوطي للحفاظ على القيمة النقدية"، موضحا: "المناسبات ليس لها علاقة بارتفاع السعر ، والجنيهات والسبائك الذهبية هي الأكثر مبيعا".

وأكد  أن المواطن المحتفظ بالذهب لن يخسر أبدا، مشيرا إلى زيادة الذهب الشهر الحالي بـ300 جنيه مقارنة بالشهر الماضي.

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