زلزال يضرب سوق الذهب.. ورئيس الشعبة يفجر مفاجآت.. فيديو

علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر واجهت ظروفا استثنائية أثرت على سعر الذهب خلال الفترة الماضية".

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: "العدوان على غزة أثر على سوق الذهب عالميا"، لافتا: "تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة أثر على سعر الذهب عالميا".

وأشار ميلاد: "هناك حركة عكسية بين الذهب والدولار، والذهب قد يسجل أرقاما قياسية في 2024".

وأوضح: "هناك موجة شرائية تحوطية في السوق المصري للذهب، والتوترات التي تحدث في العالم تشير إلى ارتفاعات قادمة خلال 2024"، مضيفا: "هناك ضغط على العملية الشرائية للذهب ما تسبب في ارتفاعه".

الجنيه الذهب تجاوز 25 ألف جنيه

وتابع: "سعر جنيه الذهب تجاوز اليوم 25 ألف جنيه، والذهب ليس له سقف في الارتفاعات، حيث ارتفع الأسبوع الماضي ثم انخفض"، مشيرا: "عيار 21 سعر بيع 3140 جنيها، و3170 جنيها للشراء"، معقبا: "الارتفاعات في الذهب غير مسبوقة".

واسترسل المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية،: "النمط الشرائي للذهب تحوطي للحفاظ على القيمة النقدية"، موضحا: "المناسبات ليس لها علاقة بارتفاع السعر ، والجنيهات والسبائك الذهبية هي الأكثر مبيعا".

وأكد أن المواطن المحتفظ بالذهب لن يخسر أبدا، مشيرا إلى زيادة الذهب الشهر الحالي بـ300 جنيه مقارنة بالشهر الماضي.