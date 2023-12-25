شعبة الذهب تعلق على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. الجنيه وصل لـ 25 ألف

نفى عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ما يتردد حول وقف بيع الذهب مؤقتًا داخل بعض المحال، معقبا: "المحلات كلها شغالة طوال اليوم".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "صباح اليوم كان هناك تذبذب كبير في الأسعار وعدم استقرار وبعض المحلات كانت لا تستطيع تحديد سعر الذهب، وهو ما سبب المشكلة".

وأضاف: "من المقرر أن تشهد الأسواق استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة"، لافتا: "ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة زيادة الطلب على المعروض في المحال".

وأكد: "العمل مستمر داخل محال الذهب سواء للشراء أو للبيع"، موضحا: "سعر الجنيه الذهب الآن وصل إلى نحو 25 ألف جنيه وهو رقم كبير وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في الفترة الحالية".