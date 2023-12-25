عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تعلق على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. الجنيه وصل لـ 25 ألف

الذهب
الذهب

نفى عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ما يتردد حول وقف بيع الذهب مؤقتًا داخل بعض المحال، معقبا: "المحلات كلها شغالة طوال اليوم".

txt

الذهب عياره فلت.. تقلبات كبيرة تضرب سوق المعدن الأصفر و21 في السما

txt

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "صباح اليوم كان هناك تذبذب كبير في الأسعار وعدم استقرار وبعض المحلات كانت لا تستطيع تحديد سعر الذهب، وهو ما سبب المشكلة".

وأضاف: "من المقرر أن تشهد الأسواق استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة"، لافتا: "ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة زيادة الطلب على المعروض في المحال".

وأكد: "العمل مستمر داخل محال الذهب سواء للشراء أو للبيع"، موضحا: "سعر الجنيه الذهب الآن وصل إلى نحو 25 ألف جنيه وهو رقم كبير وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في الفترة الحالية".

الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

التضامن الاجتماعي تستعد لإجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

بسبب معارك الشجاعية.. إقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني للاحتلال الإسرائيلي

وزير العدل في احتفالية تكريم القضاة: العدالة البطيئة انتهت والإنجازات بالأرقام

سيدفع الثمن.. الرئيس الإيراني: اغتيال إسرائيل مستشار الحرس الثوري علامة على عجزه

خارج غزة.. مسئول في الاحتلال يكشف عن نيته توسيع الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

فيديو

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ