هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

قدمت تسنيم خيري، مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب والدولار، حيث قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن العالم يمر بظروف استثنائية بداية من كورونا عام 2020 والحروب والنزاعات في الشرق الأوسط وهي ما تدفع أسهم الذهب للارتفاع.

وأوضح هاني ميلاد، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر أولًا بسعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار للجنية المصري والعرض والطلب.



واسترسل: على المستوى المحلي كان به وعي ونمط شراء للذهب غير الاعتيادي للزينة والزواج وأصبح وعي ادخاري استثماري.

وأكمل:هناك قواعد ثابتة للذهب وهي التي توضح بأن شراء الذهب لابد أن يكون السعر منخفض وهو أفضل الأحوال، والذهب هو حافظ لقيمته، مؤكدا أن جميع المؤشرات تُنبأ بزيادة في أسعار الذهب..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو