شعبة الذهب: أي تغير في السعر يوم الأحد غير منطقي ولا يمثل السوق

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بأسعار البورصة العالمية.

وأضاف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، "ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى وصول سعر الأوقية عالميا لـ2055 دولارا".

وأشار إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قرر منذ أسبوع وقف رفع الفائدة على الدولار، مضيفا: "الفيدرالي الأمريكي نوه باعتزامه تطبيق 3 انخفاضات في سعر الفائدة على مدار العام المقبل، أولهم في شهر مارس، الأمر الذي دفع المستثمرين للتوجه نحو الملاذ الآمن الذهب".

تغير السعر يوم الأحد

وأوضح: "من المحددات الأساسية لسعر الذهب هي سعر البورصة العالمية وسعر الجنيه أمام الدولار والعرض والطلب للسوق المحلي"، مشيرا إلى أن: "أي تغير في سعر الذهب يوم الأحد؛ غير منطقي ولا يمثل السوق الواقعي، لأن يوم الأحد هو الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب".

وحذر من صفحات بيع الذهب المستعمل المجهولة التي انتشرت على مواقع التواصل في الآونة الأخيرة، معقبا: "هذه الصفحات غير غير آمنة ولا تبيع بفواتير، كما أن هذه الصفحات لا تخضع للرقابة وإذا تعرض المواطن لعملية نصب واحتيال؛ فلن يستطيع الحصول على حقه".