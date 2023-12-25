الشيوخ: كل دواء له أكثر من مثيل وبديل في السوق المصري.. فيديو

قال الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن هناك أصناف بديلة للأدوية المستوردة.



وأضاف الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل نوع من الأدوية المستوردة هناك 10 أضعاف بديلة ومثيله له مصري"، لافتا: "هناك 179 مصنع دواء مصري على أعلى مستوى وجودة".

وأكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،: "كل نوع داء له أكثر من مثيل وبديل في السوق المصري"، موضحا: "الدواء المصري آمن وفعال".

وأوضح الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،: "مصانع الدواء المصري تصنع الدواء وفقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية"، مشيرا: "مصانع الدواء المصري هي من صنعت أدوية فيروس سي".

