رئيس شعبة الأدوية: مصر مركزا لصناعة الأدوية في 2024.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر ستصبح مركزا للصناعة الأدوية في 2024.

وأضاف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مؤسسات الدولة تسهل عملية صناعة الدواء في مصر".

وأشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "الجمارك تفرج مباشرة عن احتياجات الدواء بدون تأخير"، موضحا: "منذ عام 2014 مصر تسير على خطة توطين الصناعات الدوائية".

واسترسل الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "منظمة الصحة العالمية تشيد دائما بصناعة الدواء في مصر"، متابعا: "كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 إلى 6 أشهر".

