محفوظ رمزي: مصر لها وزن عالمي في صناعة الدواء

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن صناعة الدواء في مصر على أعلى مستوى.

وأضاف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كتابة اسم تجاري معين لدواء في روشته هدفه الحصول على أموال من الشركة المصنعة".

وأشار الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة،: "مازلنا نعاني من عقدة الخواجة في مصر، ومحتاجين نتخلص منها"، موضحا: "نمتلك قدرة صناعية كبيرة في مجال الدواء ونصدر للخارج".

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة،: "مصر لديها وزن عالمي في صناعة الدواء، وتصنع الدواء بمواصفات أوروبية"، موضحا: "95% من المواد الفعالة والخام للدواء تستورد من الهند والصين".

