رئيس لجنة التصنيع الدوائي: حدث طفرة في القطاع بالسنوات الـ9 الماضية.. فيديو

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إنه في السنوات الـ 9 الماضية حدث طفرة في صناعة الأدوية.

وأضاف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الطفرة التي حدثت في صناعة الأدوية لا يمكن تخيلها".



وأشار الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة،: "لابد من قرار ملزم بكتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي لها"، مؤكدا: "مصر لديها وزن عالمي في صناعة الدواء، وتصنع الدواء بمواصفات أوروبية".