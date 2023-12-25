بتوع التخسيس السبب.. رئيس شعبة الأدوية يكشف أسباب نقص "الأنسولين" في الأسواق

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أسباب نقص الأنسولين علاج السكر.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأنسولين علاج السكر، وحديثا هناك 3 أنواع من الأنسولين واكتشفوا أنها لا تعالج السكر فقط بل تساعد على التخسيس، وثقافة السوشيال ميديا جعلت هناك من يستخدمه حاليا للتخسيس بدون استشارة طبيب".

وأوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية،: "هناك دواء للسكر له 20 منتج في السوق"، مؤكدا: "هيئة الدواء المصرية حريصة على توفير الدواء في الأسواق".

وأشار: "أدوية الضغط متعددة ومتواجدة في الاسواق"، موضحا: "هناك بدائل لأدوية السيولة في الأسواق.. ولدينا أدوية للغدة تماثل الأدوية الأجنبية وبنفس الجودة".

