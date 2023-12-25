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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد المنعم سعيد: إدخال المساعدات إلى غزة علاج مصري لمنع تهجير الفلسطينيين

الدمتور عبد المنعم
الدمتور عبد المنعم سعيد

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس المجلس الاستشاري للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك حربا دائرة الآن ولها أطراف متعددة داخل  الساحة الفلسطينية والإسرائيلية بجانب الأطراف الدولية، موضحًا أن حرب غزة الحالية هي الحرب الخامسة.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن كل الحروب السابقة انتهت ما بين الأسبوع الرابع والأسبوع السادس، مؤكدًا أن هذه الحرب لا بد أن يحدث بها تبريد لحرارتها، معقبًا: "حروبنا لا تطول ولها نوع من الدور، وتنتهي بعمل دبلوماسي وسياسي لتنفرج أو يخلق واقعا جديدا".

ما تسعى إليه مصر الآن هو وقف إطلاق النار وإدخال أكبر كمية من وسائل الإغاثة

وأشار إلى أن ما تسعى إليه مصر الآن هو وقف إطلاق النار، وإدخال أكبر كمية من وسائل الإغاثة، مؤكدا أن هذا هو العلاج المصري الحقيقي لعدم تهجير الفلسطينيين للحدود.

ونوه بأن الحديث عن سلطة واحدة في القطاع والضفة الغربية؛ هو مكسب، وإعادة الوحدة للشعب الفلسطيني، وسيكون له وجه أمام العالم، ويخلق مجالا ومساحة دبلوماسية للتواصل مع العالم.

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