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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبب جديد للموت.. الإعلام الإسرائيلي يعلن وفاة جندي من جيش الاحتلال بمرض خطير

صدى البلد

توفي جندي إسرائيلي في قطاع غزة قبل أسبوعين بعد إصابته بفطر خطير تم العثور عليه في القطاع، حسبما أفادت قناة "كان نيوز" مساء الإثنين.

ودخل الجندي إلى المستشفى لعدة أيام في مركز أسوتا الطبي في أشدود بعد إجلائه من غزة مصابا بجروح خطيرة في أطرافه بسبب العدوى، حيث كشف المستشفى أن الجندي يعاني من عدوى فطرية مختلفة، وبحسب ما ذكرته قناة كان الإخبارية، توفي الجندي في النهاية متأثرا بجراحه والتهاباته.

وخلال الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على حماس في قطاع غزة، تم تشخيص إصابة 10 جنود على الأقل بعدة إصابات أصيبوا بها أثناء القتال.

وسيفحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت العدوى قد نشأت في أنفاق حماس، وأفادت التقارير أن الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية ستعقد مناقشة عاجلة الأسبوع المقبل مع خبراء الأوبئة من الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في أعقاب الاتجاه الأخير الذي لوحظ لإصابة الجنود بالأمراض أثناء القتال في غزة.

وبحسب التقرير، ستشمل المناقشات فحوصات حول ما إذا كانت الإصابات الأخيرة، التي لم تكن معروفة من قبل للجيش الإسرائيلي، قد نشأت في أنفاق حماس.

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