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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق تامر أمين على احتفالات الكريسماس

صدى البلد

علق الإعلامي تامر أمين، على احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، قائلا: "الاحتفالات هذه المرة يجب أن تكون حزينة، والواقع يقول أنه يجب ألا نحتفل تماما".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع على شاشة "النهار"، "معرفش إزاي يبقى لبشر أيا كان جنسه أو نوعه أو حتى ديانته أن يحتفل و يفرح وهو يعلم أن هناك إنسان مثله تماما يٌقتل و يٌغتال و يٌهجر في مدينة شهدت مهد السيد المسيح، و أرض شهدت تعاليم و أخلاقيات السيد المسيح".

وأشار، إلى أن كل من لديه نفس للاحتفال في ظل هذه المشاهد المؤلمة و القاسية يجب أن تمنعه حٌمرة الخجل من الاحتفال، معقبا: "بدل ما تجيبوا شجرة كريسماس و تزينوها إزرعوا شجرة زيتون في فلسطين".

فنادق ألغت احتفالات رأس السنة

ولفت، إلى أن هناك بعض الفنادق والشركات قد تواصلت معه و أخبروه أنهم ألغوا احتفالهم في رأس السنة تضامنا لرسالته بحلقة الأمس و ما يحدث بأرض فلسطين، معلقا: "شعور و تصرف محترم جدا"، مضيفا أنظروا على بيت لحم وكنيسة المهد ولاحظوا الفرق الشاسع بين العام الماضي و الحالي.

تامر امين احتفالات الكريسماس عيد الميلاد المجيد السيد المسيح فلسطين راس السنة بيت لحم كنيسة المهد

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