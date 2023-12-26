البكاء المتكرر بشكل عام ليس ضارًا للصحة، بل على العكس، له فوائد صحية وعاطفية، وإليك بعض الفوائد المحتملة للبكاء، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

أضرار صحية محتملة للبكاء بشكل متكرر

تحرير الضغط العاطفي: البكاء يساعد في تحرير الضغوط العاطفية والتوتر. عندما تبكي، يتم تحرير الهرمونات والمواد الكيميائية في الجسم التي تساعد في تخفيف الضغط العاطفي وتحسين المزاج.

تخفيف التوتر العضلي: البكاء يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر العضلي والشد في الجسم. عندما تبكي، تسترخي العضلات وتتخلص من التوتر الذي قد يؤدي إلى آلام العضلات والصداع.

تحسين المزاج: البكاء يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتخفيف الحزن والاكتئاب. عندما تبكي، تفرغ العواطف السلبية ويتم تحرير الهرمونات السعيدة مثل الأندورفين والأوكسيتوسين.

تطهير العين: البكاء يساعد في تطهير العين وإزالة الشوائب والجسيمات الغريبة. قد يكون للبكاء دور في الحفاظ على صحة العين والحماية من العدوى.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن البكاء المستمر بشكل مفرط وغير متحكم فيه قد يكون عرضًا لمشاكل صحية أخرى، مثل اضطرابات المزاج أو الاكتئاب أو القلق.

إذا كنت تعاني من بكاء مستمر ومفرط يؤثر سلبًا على حياتك اليومية، فقد يكون من الأفضل استشارة ممارس صحي أو متخصص في الصحة العقلية لتقييم الوضع وتوجيهك إلى العلاج المناسب.