صحة المنيا: 65 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إجراء 65 ألفا و539 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 23 ألفا و490 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات، منها 14054 جراحة عيون و1915 مخ وأعصاب و1276 جراحة أورام و4848 قسطرة قلبية و287 أوعية دموية وقسطرة طرفية و347 قلب مفتوح و630 عظام و95 قسطرة بالمخ و38 حالة زراعة قوقعة، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 65 ألفا و539 عملية جراحية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيرينى عادل نجيب، مسئول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة، وهي مستشفى المنيا العام، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز أورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسما لوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون ؛مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطني و مستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصي.