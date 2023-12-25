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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكرم 20 فائزا في المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم الفائزين

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، بعنوان "المأثور في أسباب النزول" لعام ١٤٤٤ هجريا حيث تواصل محافظة المنيا دعمها للمسابقة سنويا وقد فاز 20 متسابقاً يمثلون مراكز المحافظة التسع، وشمل التكريم شهادات للفائزين ومبالغ مالية، جاء ذلك بحضور علي عبد الحكيم مدير إذاعة شمال الصعيد.

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قال المحافظ، إن الاهتمام بدعم مثل تلك المسابقات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لترسيخ القيم الدينية السليمة والمساهمة في خلق جيل واعٍ بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية،

 

مؤكدًا أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة.

 

هنأ المحافظ جميع الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم، موجهاً الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه المسابقة، وعلى رأسهم إذاعة شمال الصعيد، معرباً عن بالغ سعادته لدعم المسابقات الدينية، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال إلى جانب تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

 

من جانبه، وجه مدير عام إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على رعاية المسابقة عاما بعد عام وتخصيص دعم سنوي لها من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.
 

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