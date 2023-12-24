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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة وتمهيد الطرق

حملات للنظافة ورفع
حملات للنظافة ورفع الاشغالات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في متابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة ورفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

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ففي مركزي المنيا وسمالوط  نفذت الوحدات المحلية حملات للنظافة وصيانة الأعمدة وإنارة الطرق الرئيسية حيث شملت الحملات حي غرب المدينة والمقلب الوسيط بمركز سمالوط وطريق  القاهرة - أسوان الزراعي وشارع مصر وقرى دمشير- ماقوسة - بني محمد سلطان - الحواصلية - ادمو - طوخ الخيل - طوة واحياء شمال ووسط مدينة المنيا حيث تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من الاحياء والشوارع الرئيسية للقرى والأحياء ونقلها الي الظهير الصحراوي الغربي.

كما واصلت الوحدة المحلية بمركز مطاي، جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى.

حيث استهدفت الحملات منطقة شرق المحطة وأمام مدرسة التجريبية وكوبري الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات ارض الروبه بحي شرق، وشوارع التجارة - المدينة - المدارس - الثورة بأحياء شمال وجنوب، وشارع الرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان بحي غرب.

وفي ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، أعمال النظافة بقريتي دلجا – نزلة البدرمان حيث تم رفع المخلفات من نقاط تجميعها ونقلها الي المقالب العمومية، الي جانب تسوية وتمهيد الطرق بمناطق المواقف - البريد - نقطة شرطة دلجا - السلخانة - مجمع المدارس وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة من المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
 

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