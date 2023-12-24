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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي على 1646 حالة خلال قافلة مجانية بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة  بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

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وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 18 و 19 ديسمبر الجاري بقرية كفر الصالحين التابعة لمركز مغاغة عن توقيع الكشف على 1646 حالة وصرف العلاج بالمجان.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن، رمد وضمت إجراء الكشف الطبي على 297 حالة جراحة، 475 حالة أطفال، 281 باطنة، 88 نساء، 67 حالة أسنان، 163 جلدية، 119 أنف وأذن، 95 رمد، 61 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 136 تحليلا مختلفا و11 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 حالة، وإجراء 4 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 127 متردداً .

 

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