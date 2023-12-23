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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تقديم خدمات رعاية وتوعية ومشورة للشباب وطلاب المدارس خلال نوفمبر

توعية صحية لطلاب
توعية صحية لطلاب المدارس

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار مديرية الصحة فى تقديم خدماتها للشباب والطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، فى إطار حرص الدولة على سلامة الشباب والطلاب  ونموهم العقلى والفكرى وتقديم الرسائل الصحية السليمة ورفع الوعى الصحي لديهم، بما يتماشى مع المبادرات الصحية الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

 

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من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة السن المدرسي قامت بتقديم 125 ألف و 914 خدمات صحية متنوعة للشباب من خدمات رعاية صحية وخدمات توعية ومشورة لعدد 45 ألف و 82 من الشباب من خلال برنامج الشباب والمراهقين خلال شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى إجراء فحص طبى شامل لعدد 296 ألف و 795 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي وذلك منذ بداية العام الدراسي .

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالمنيا، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 45082 من الشباب بينهم 12162 من الذكور و 32920 من الإناث حيث تم تقديم عدد 125 ألف و 914 خدمة صحية منها 43405 خدمات رعاية صحية وعدد 41194 خدمات المشورة، بالإضافة إلى تقديم 41315 خدمات توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ 1298 ندوة تثقيفية بموضوعات متنوعة إلى جانب المرور علي 1366 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب ومتابعة انتظام سير التطعيمات، مشيرةً إلي أنه تم تنفيذ تدريب لعدد 22 طبيبا و 22 من أطقم التمريض علي خدمات عيادات الشباب والمراهقين.

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