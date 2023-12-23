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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: ضبط 124 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 124 مخالفة تموينية منها 103 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان و 20 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر ومخالفة في مجال المواد البترولية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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