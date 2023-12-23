إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ربع نقل بصحراوي أبوقرقاص في المنيا

أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز الشرطة ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخصا عمال كانوا متجهين إلى إحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق أبوقرقاص.

وكشفت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بالمنيا، أن سبب وقوع الحادث هو انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية، على الطريق الصحراوي الغربي أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الربع نقل، مما أدى إلى إنحرف عن مسارها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.