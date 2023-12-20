تنفيذي المنيا يناقش إجراءات رادعة حيال السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد اعتزاز جموع الشعب المصري وتقديره لما قدمه الرئيس للوطن والمواطنين من انجازات عظيمة من أجل النهوض بمصر متمنياً للرئيس التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

ووجه محافظ المنيا الشكر للمواطنين على المشاركة الفعالة بأعداد غير مسبوقة أثناء العملية الانتخابية مما يدل على وعي وإدراك الشعب، ووقوفه صفا واحدا في مواجهة كافة التحديات على الصعيدين الدولي والمحلي، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب المصري من تقدم ورقي وازدهار.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة ، والعميد وليد العاطون مدير إدارة مرور المنيا ممثل مديرية الأمن، والمقدم محمد كريم ممثل المستشار العسكرى للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

ووافق المجلس على ترخيص 16 سيارة ميكروباص 14 راكب لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.

وفى استجابة فورية لشكوى تأخر وصول السماد للمزارعين بمراكز جنوب المحافظة وجه المحافظ ــ خلال اجتماع المجلس ــ بتوفير سيارات من المحافظة لنقل السماد للمزارعين بالمراكز على الفور وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

وقدم محافظ المنيا، التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، معرباً عن خالص أمنياته بأن يُديم الله نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة مصر.

وناقش المحافظ، خطة المحافظة لاستقبال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2024، بمختلف القطاعات الخدمية، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وبحث المحافظ، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي ستبدأ في يناير المقبل للعام الدراسي 2023 - 2024، موجهاً بالتنسيق الدائم بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة من أعمال المبادرة، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة على تنفيذ الاعمال، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومسئولي الزراعة وحماية الأراضي، بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع المتعدين ومحاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه.

وناقش المجلس وضع آليات لاتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقى السيارات المحملة بمواد بناء بدون ترخيص وذلك للحد من البناء المخالف والسيطرة على عمليات البناء التي يتم إقامتها على الأراضي الزراعية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمرور الدورى على الوحدات الصحية والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة والمرور الميدانى على مخرات السيول، ومتابعة مدى جاهزية وكفاءة كافة المعدات ورفع درجة الاستعداد، تحسباً لأي ظروف طارئة تنتج عن سوء حالة الطقس.

َواستعرض المحافظ جهود مديرية التموين فى الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ، مكلفاً وكيل وزارة التموين باستمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لضخ كميات من السلع و المواد الغذائية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة بما يلبى كافة احتياجات المواطنين ويخفف عن كاهلهم، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفى ختام اجتماع المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023/2024 على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.