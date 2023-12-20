تعليم المنيا يعلن جداول امتحانات صفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا في بيان لها اعتماد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ومدارس الخط العربي ومدارس التعليم المجتمعي والذي ستبدأ 9 يناير المقبل.

كما أعلنت مديرية التعليم جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، والتى تبدأ اعتبارا من 13يناير وتنتهى يوم 24 من نفس الشهر

حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى يوم 13 يناير وتنتهى يوم 23 من نفس الشهر، وأول أيام الامتحانات مادة اللغة العربية، وآخرها، مادة الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية



الصف الثانى الثانوى العام يبدأ أول أيام الامتحانات فى 14 يناير وينتهى يوم 24 من نفس الشهر، واللغة العربية فى أول أيام الامتحانات

