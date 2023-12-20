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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم المنيا يعلن جداول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا في بيان لها اعتماد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ومدارس الخط العربي ومدارس التعليم المجتمعي والذي ستبدأ 9 يناير المقبل.

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كما أعلنت مديرية التعليم جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، والتى تبدأ اعتبارا من 13يناير وتنتهى يوم 24 من نفس الشهر

حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى يوم 13 يناير وتنتهى يوم 23 من نفس الشهر، وأول أيام الامتحانات مادة اللغة العربية، وآخرها، مادة الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية


الصف الثانى الثانوى العام يبدأ أول أيام الامتحانات فى 14 يناير وينتهى يوم 24 من نفس الشهر، واللغة العربية فى أول أيام الامتحانات
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الاول والثاني الثانوي الرابع والخامس والسادس الإبتدائى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مديرية التربية والتعليم

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