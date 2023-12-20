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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة المنيا يشهدون إطلاق مسابقة «رالي مصر» لمجتمع ريادة الأعمال

طلاب جامعة يشاركون
طلاب جامعة يشاركون برالي مصر

شارك طلاب جامعة المنيا الممثلون للمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، في افتتاح برنامج رالي Rally، أكبر مجتمع لريادة الأعمال، والذي أقامته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمشاركة الجامعات المصرية، والمراكز المختلفة لريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة شاركت بوفد تكون من الدكتورة إيمان زكى الشريف، عميد كلية التربية النوعية ومدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، والدكتور عصام أبو السباع، والدكتور مرتضى شمس الدين، والدكتور محمود ضرار، والدكتورة نيرة محمود، والبورد الطلابي الرئيسي للمركز بقيادة الطالب محمد شقرانى بكلية الهندسة، ونائبه الطالب عمرو أحمد بكلية التربية النوعية، والطالبة إهداء عبد الله بكلية الحاسبات والمعلومات، والطالب أحمد ناجى بكلية العلوم، والطالب مصطفى محمد بكلية التمريض، والطالب بيتر أنيس بكلية الهندسة، والطالب شهاب عاطف بكلية الحاسبات والمعلومات.

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وقال رئيس الجامعة،  إن مسابقة رالي، تعتبر من أهم المسابقات الداعمة لريادة الأعمال في مصر، والجامعة تحرص على إشراك طلابها في جميع المسابقات التي تنمي مواهبهم، وتفسح لهم المجال للخروج بأفكار إبداعية تواكب ما يتطلبه العصر وما يشهده من تطورات فائقة.

وأضاف أن مركز ريادة الأعمال بالجامعة يهدف إلى تقديم فرص متميزة  للطلاب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل إبداعي، حيث  تتمثل رؤية المركز بالجامعة بالاعتماد على  ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات، وتحقيق الرقمنة في جميع مجالات العمل بما يتماشى مع ما نشهده من تطورات تكنولوجية على مختلف الأصعدة.

 

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التكنولوجيا بكلية التربية النوعية عميد كلية التربية النوعية مدير المرك يادة الأعمال

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