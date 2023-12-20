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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: المرور على 456 منشأة غذائية وتحرير 139 محضرا خلال حملات تفتيشية

حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الأسواق

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية علي منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لإحكام الرقابة وضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين .

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي في خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور علي 456 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 139 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

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وأضاف أنه تم ضبط 12 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم سحب 90 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 542 كيلو أغذية مختلفة و 106 لترات مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة استخراج 589 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

 

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