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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: وسائل الإعلام لها دور في بناء الدولة ودعم الخطط التنموية

محافظ المنيا مع الصحفيين
محافظ المنيا مع الصحفيين

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالمنيا الذى ضم الكاتب الصحفي حجاج الحسيني رئيس اللجنة وعلا الحيني وعبد الرحمن الداقوفي وكيلى اللجنة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

هنأ المحافظ رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بالمنيا والوكيلين بالنجاح في انتخابات النقابة العامة ونيل ثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناء.

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وأكد أن وسائل الإعلام تتمتع بدور هام وفعال في بناء الدولة ودعم الخطط التنموية الشاملة في كافة القطاعات، مما يعكس المسؤولية الكبيرة الملقاة على جميع العاملين في الحقل الإعلامي.

وأضاف المحافظ أن للصحافة دورا هاما في طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم حياة المواطنين ونقل صورة حقيقية عن واقع المجتمع ، مطالباً بتسليط الضوء على الإنجازات والمشروعات القومية المتحققة والتي تهدف إلى تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد حجاج الحسينى أن النقابة تقوم بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

كما تناول اللقاء مناقشة موضوعات تتعلق بأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسئوليته كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة.

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