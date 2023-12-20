محافظ المنيا يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 لمدة شهر وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة باختيار( أم كافلة - أم من ذوي الإعاقة- أم لابن من « قادرون باختلاف » حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه"- أم من مبادرة حياة كريمة حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة- أم لشهيد من القوات المسلحة - أم لشهيد من الشرطة، على أن يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديرية التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ الى أن الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لعام 2024 تتمثل في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنياً وغير قابل للتعلم.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة برئاسة وكيل الوزارة لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعى التى اتسعت هذا العام لتضم الأم الكافلة والأم من مبادرة " حياة كريمة"، مؤكدا على مراعاة الشفافية والنزاهة في الاختيار بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن من يرغب في التقدم لمسابقة الأم المثالية عليه احضار المستندات اللازمة وتشمل استمارة الأم المرشحة مستوفاة والإقرار وقصة الكفاح وصورة بطاقة الرقم القومي وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة وصور شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم وصورة قسيمة الزواج وشهادة وفاة الزوج في حالة الترمل، بالإضافة إلى قسيمة الطلاق والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة و عدد 2 صورة شخصية حديثة بالألوان والتأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح وشهادة القيد العائلي على أن تسلم تلك الطلبات والمستندات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.