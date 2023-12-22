الحبة السامة.. مصرع شاب بسبب خلافات أسرية في العدوة شمال المنيا

لقى شاب مصرعه بإحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا إثر إقدامه على إنهاء حياته عن طريق تناول حبة حفظ الغلال السامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وذلك لوجود خلافات أسرية تم نقله للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وفاة شخص بإحدى قرى مركز العدوة بعد تناوله حبة حفظ الغلال وتم نقله إلى مشرحة المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين تناول شخص في العقد الرابع من عمره الحبة السامة داخل منزله ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي أن سبب تناول الشخص الحبة السامة هو وجود خلافات أسرية تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.