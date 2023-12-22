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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل المنيا" تنظم  مقابلات للمتقدمين على الدورات التدريبية المجانية للشباب

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، المقابلات الشخصية للمتقدمين من الشباب الراغب فى التدريب فى مجال التسويق الإلكتروني، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، وذلك لبدء البرامج التدريبية المجانية فى هذا المجال ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

 كما تم ايضاً متابعة الدورات التدريبية المنفذة على مهن صيانة المحمول ، والتفصيل والخياطة ، والتطريز ، بالتعاون والتنسيق مع البرنامج ، وذلك فى إطار جهود المديرية لدعم الشباب من الجنسين من خلال تدريبهم على المهن المطلوبة لسوق العمل بمركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية والتى توفرها للشباب مجاناً وفق أحدث أساليب التدريب العالمية .

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أن تلك التدريبات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير مزيد من البرامج التدريبية على المهن المستحدثة والتى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، ودعم ومساندة الشباب فى الحصول على فرص عمل لائق ، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مزيد من تلك التدريبات .

 وأضافت مدير المديرية أن الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المشار إليها، بواقع 46 يوماً تدريبياً في دورة الخياطة، و 36 يوماً تدريبياً في دورة التطريز، ومدة دورة صيانة الكمبيوتر 56 يوماً، ومدة دورة صيانة المحمول 56 يوماً تدريبياً، كما يحصل المتدربون على شهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم.

 كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها  .

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