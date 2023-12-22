عمل المنيا تختتم برنامجا تدريبيا للفتيات على مهنة الخياطة والحياكة

في إطار مبادرة: "مهنتك مستقبلك"..

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، الاختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة للمتدربات، بوحدة التدريب المتنقلة بتل بنى عمران بمركز ديرمواس، في إطار المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" والتي أطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهني لتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلي والخارجي بقرى ونجوع المحافظات، لتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري أو بدء مشروع صغير أو متوسط ، لتحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الدورات التدريبية التي يجري توفيرها لشباب المحافظة تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهني التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة، وتكثيف البرامج التدريبية المقدمة للشباب، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.



وأضافت أنه يمكن للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الدورات من خلال مراكز التدريب الثابتة أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في القطاع الخاص والاستثماري.

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